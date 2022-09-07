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Назван срок ближайшего пуска легкой «Ангары»

Центр Хруничева: ближайший пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» состоится в октябре с Плесецка

Фото: Минобороны России

Ближайший пуск легкой ракеты «Ангара-1.2» состоится в октябре с космодрома Плесецк Архангельской области. Этот срок ТАСС назвал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов.

«Ближайший пуск "Ангары" планируется в этом году с космодрома Плесецк. Это будет легкая "Ангара". Это будет октябрь», — сказал специалист.

В августе «Роскосмос» сообщил, что Центр Хруничева завершает разработку конструкторской документации по тяжелой ракете «Ангара-А5М», для которой разработаны корпусные изделия, баки и отсеки.

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В мае ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщил, что запущенный на низкую околоземную орбиту в ходе второго испытательного пуска «Ангары-1.2» спутник «Космос-2555» прекратил свое существование, сгорев в плотных слоях атмосферы.

В апреле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что в ходе второго пуска «Ангара-1.2» «не подвела и успешно прошла испытание».

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Иван Потапов
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