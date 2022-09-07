Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике

Подлодки «Уфа» и «Кронштадт» начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике

Корабли Балтийского флота обеспечивают погружение дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) «Уфа» проекта 636.3 и «Кронштадт» проекта 677 на глубину до 100 метров в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В ходе погружения экипажи лодок и представители промышленности проверяют работу всех систем и механизмов подводных лодок, отрабатывают алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — отметили в сообщении.

В Минобороны уточнили, что погружение подводных лодок в морских полигонах Балтфлота обеспечивают боевые корабли и спасательное судно СС-750.

Многоцелевые дизель-электрические подлодки «Уфа» и «Кронштадт» являются носителями крылатых ракет «Калибр». Подводную лодку «Уфа» спустили на воду в марте 2022 года, а «Кронштадт» — в сентябре 2018 года.

Ранее в сентябре издание 19FortyFive рассказало, что Военно-морские силы США уважают российские ДЭПЛ, которые называют «черными дырами» из-за малошумности.

В августе на форуме «Армия-2022» представили проект полностью электрической подводной лодки «Амур е600» с дальностью плавания около 1500 миль.