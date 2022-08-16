В России разработали проект электрической подлодки

ЦКБ «Рубин» разработало проект полностью электрической подлодки «Амур е600»

На форуме «Армия-2022» представили проект полностью электрической подводной лодки «Амур е600». Дальность плавания разработанной Центральным конструкторским бюро (ЦКБ) «Рубин» подлодки составляет около 1500 миль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект корабля однокорпусной архитектуры относится к семейству "Амур" и получил название "Амур е600". В отличие от других лодок семейства, главным источником энергии в новом проекте является литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости, ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор. Основные достоинства проекта — компактные размеры и высокая подводная автономность: на скорости в четыре узла лодка может находиться под водой 14-17 суток, что соответствует непрерывной подводной автономности гораздо более крупных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками», — сообщил представитель ЦКБ «Рубин».

Он отметил, что в проекте применили решения, направленные на минимизацию расхода энергии. В подлодке отсутствуют ограждения выдвижных устройств. Это позволило снизить мощность, расходуемую на ход «Амур е600».

Ранее в августе ЦКБ «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» демонстрационный образец улучшенного подводного беспилотника «Клавесин-2Р» с максимальной дальностью хода не менее 150 километров.

В июле «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России атомную подводную лодку К-329 «Белгород», которая станет носителем беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон».