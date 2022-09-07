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Школьникам на ВЭФ сообщили о планах Запада сократить население вирусом бесплодия

Замполпреда Путина Куранов рассказал школьникам о планах Запада запустить вирус бесплодия
СюжетНаселение России:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запад намерен сократить население Земли до одного миллиарда человек, ради чего будет пропагандировать однополые браки, а также запустит эпидемию бесплодия, заявил заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорий Куранов. Видео выступления чиновника на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) перед школьниками публикует РБК в своем Telegram-канале.

По словам Куранова, его «коллеги» считают, что в рамках «трансгуманизма» будет придуман вирус бесплодия, из-за которого население планеты сократится до «золотого миллиарда», а в России останется лишь 50 миллионов человек.

«Их задача — сократить население (...). Это трансгуманизм называется. По подсчетам этих товарищей, достаточно, чтобы в нашей стране осталось 50 миллионов. Нас сейчас 150 миллионов примерно, то есть каждый третий должен уйти в мир иной», — заявил замполпреда школьникам и студентам.

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Он добавил, что согласно плану Запада, оставшиеся в России 50 миллионов человек будут работать на вредных производствах и добыче полезных ископаемых. Куранов предложил слушателям сделать выбор между этой «идеей Запада» и патриархальностью.

«С одной стороны есть патриархальность -— мужчина, женщина, 13 детей. С другой стороны есть движение к "золотому миллиарду" с уничтожением оставшихся семей. Каждый принимает решение, на чьей он стороне», — подытожил спикер.

Распространенная в антимондиалистской среде концепция «золотого миллиарда» подразумевает не сокращение населения до этой цифры — приверженцы этой теории используют ее для обозначения всего населения стран «первого мира», которую они оценивают в один миллиард человек.

Ранее группа ученых из Кентского университета, Польской академии наук и Кембриджского университета выяснила, почему некоторые люди более склонны к конспирологическому мышлению и вере в теории заговора, чем остальные.

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Зураб Дарахвелидзе
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