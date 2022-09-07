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Медведев отреагировал на слова Борреля о фашистской России

Запред Совбеза Медведев заявил, что Боррель должен стать изгоем за слова о фашизме России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель должен стать нерукопожатным из-за его слов о «фашистской России». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, такие заявления прощать нельзя — из-за подобного политики должны становиться изгоями.

«Вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», — объявил Медведев.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что Боррель «просто мелет языком», и дипломат — большой специалист по этой части. При этом глава российского государства заявил, что если бы Боррель жил и работал в тридцатые годы, то поддержал бы правых испанских путчистов, сторонников Франсиско Франко.

5 сентября представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода. Стано добавил, что во время перевода потерялась отсылка на заявление одного из членов парламента, который употребил выражение «фашистская Россия».

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Валерий Розенберг
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