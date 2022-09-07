Путин ответил на высказывания Борреля про фашистскую Россию

Президент Путин ответил на заявления Борреля про Россию словами «Бог ему судья»

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель «просто мелет языком», он большой специалист по этой части. Так на его заявления про фашистскую Россию ответил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Бог ему судья», — прокомментировал глава государства.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 1930-е годы был бы на стороне фашистов в Испании, как и в настоящее время он поддерживает путчистов на Украине, выразил уверенность президент России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Боррель, назвавший Россию фашистским государством, такими словами обнуляет себя как дипломат. «Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

5 сентября представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода. Стано добавил, что во время перевода потерялась отсылка на заявление одного из членов парламента, который употребил выражение «фашистская Россия».