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Женщина назвала двухмесячную кому лучшим моментом в жизни

The Mirror: британка два месяца провела в коме и назвала ее лучшим моментом в жизни

Фото: Sven Hoppe / DPA / Globallookpress.com

81-летняя Ирейн Вамплю из Великобритании провела в коме два месяца и назвала ее лучшим моментом в жизни. Об этом сообщает The Mirror.

Британка впала в кому в 2016 году после того, как перенесла инсульт. Она утверждает, что запомнила ощущение полного спокойствия. «Это была просто темнота и тишина, я ничего не слышала, ничего не видела, но умиротворение, которое осталось со мной с тех пор, было совершенно потрясающим. Во тьме и безмолвии не было ничего страшного, только мир и покой», — рассказывает Вамплю.

Женщина считает, что двухмесячная кома спасла ее от рака. Во время обследований после инсульта врачи обнаружили опухоль в ее легком. Образование оказалось доброкачественным, и его успешно удалили.

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Вамплю утверждает, что теперь каждый день просыпается и засыпает с гармонией внутри. «Главное — не зацикливаться на чем-то, просто идти с этим, наслаждаться этим и позволять этому быть. Я не уверена, что можно получить такой покой в глубокой медитации, я не могу его объяснить — он просто есть», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что 35-летняя Линдси МакКион из Ирландии вышла замуж, а спустя четыре дня умерла от рака. На церемонии бракосочетания присутствовали семья и друзья женщины.

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Алиса Удовик
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