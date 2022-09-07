В Дагестане пройдет международный литературный фестиваль

В Махачкале 7 сентября стартовал литературный фестиваль «Дни белых журавлей»

В Дагестане в среду, 7 сентября, стартовал тридцать шестой международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей». Об этом пишет ТАСС.

Фестиваль будет проходить с 7 по 9 сентября. Открытием литературного события стала торжественная церемония возложения цветов к памятнику народному поэту республики Расулу Гамзатову во дворе Театра поэзии в Махачкале. Также начал свою работу Пленум Союза писателей России, в котором примут участие поэты, писатели и переводчики из разных регионов страны и из-за рубежа.

«Традиционное мероприятие даст старт празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова», — отметили в пресс-службе Министерства культуры региона.

Литературный фестиваль проводят с 1986 года в память о павших воинах на полях сражений, его учредителем является сам Расул Гамзатов. После смерти поэта праздник переименовали в Международный Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журавлей» и приурочили к дате рождения писателя — 8 сентября.

Ранее в августе в Дагестане прошел фестиваль этнической культуры «Тархо». В рамках мероприятия прошла выставка промыслов и произведений самодеятельных художников-выходцев Ахвахского района и праздник «Певцы съезжаются в Ахвах»,

