Путин предположил приверженность Борреля фашизму в 30-е годы

Путин предположил, что Боррель в 30-е годы был бы на стороне фашистов в Испании

Президент России Владимир Путин высказал предположение, что представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в 1930-е годы прошлого века был бы приверженцем фашизма и находился бы на стороне профашистского режима в Испании. Слова российского президента приводит «Интерфакс».

«Если бы испанец Боррель жил в 30-е годы, (...) на мой взгляд, он был бы на стороне путчистов (сторонников организовавшего переворот генерала Франсиско Франко — прим. "Ленты.ру"), потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины», — заявил Путин, добавив, что тот «наверняка тогда был бы на стороне фашистов».

Глава государства высказал мнение, что если бы Боррель понимал, кто такой Бандера, Шухевич, то «понял бы, где настоящий нацизм процветает и где он поддерживается на государственном уровне».

Ранее Путин заявил, что Жозеп Боррель «просто мелет языком», назвав его большим специалистом по этой части, комментируя заявления про фашистскую Россию. «Бог ему судья», — прокомментировал глава государства.

Борреля ранее обвинили в том, что он назвал Россию фашистским государством. Официальный представитель его офиса Петер Стано опроверг это, назвав ситуацию ошибкой перевода.