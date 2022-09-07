В России рассказали о перспективах для КНР после ухода западных компаний

Дипломат Зиновьев: КНР открылись новые перспективы после ухода западных компаний из России

Директор Первого департамента Азии министерства иностранных дел России Георгий Зиновьев рассказал о появлении дополнительных перспектив для бизнесменов из Китая на фоне ухода некоторых западных организаций с российского рынка из-за введенных санкций. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Он сообщил, что китайские предприниматели уже готовятся воспользоваться новыми возможностями. «С участием китайских компаний уже созданы автомобильные и промышленные производства в России, реализуются проекты в области горнорудной и химической промышленности, сельского хозяйства», — проинформировал Зиновьев.

Развитие сотрудничества и организация предприятий на Дальнем Востоке в России являются приоритетными задачами, добавил дипломат. «Там уже работает несколько десятков компаний из КНР, объемы инвестиций измеряются миллиардами долларов», — сказал он.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский отметил колоссальный рост товарооборота с Китаем. По результатам прошлого года он составил 140 миллиардов долларов.