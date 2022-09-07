Синоптик спрогнозировала температуру воздуха во время бабьего лета в Москве

Метеоролог Позднякова пообещала москвичам подобие бабьего лета и плюс 18 градусов

В Москву подобие бабьего лета придет в середине сентября — воздух прогреется до 18 градусов. Такую погоду спрогнозировала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, согласно долгосрочным прогнозам, в первой половине месяца будет относительно холодная погода. При этом период, когда потеплеет, нельзя назвать классическим бабьем летом — это его подобие, подчеркнула Позднякова.

«Скорее всего, вторая половина месяца будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Есть такие расчеты, что 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов, а существенных осадков у нас не ожидается в этот период», — сказала она.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в Москве бабье лето с высокой долей вероятности наступит с 20 по 25 сентября. Специалист спрогнозировал, что до 15 сентября в городе ожидаются дожди, так как Москву будет «хлестать то одна, то другая фронтальная система».

В свою очередь, научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в выходные дни 10-11 сентября ожидается потепление, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.