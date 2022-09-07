Режиссер Виталий Манский прокомментировал объявление его в розыск

Объявленный в розыск режиссер Виталий Манский решил не отказываться от слов о ММКФ

Режиссер и президент фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» Виталий Манский прокомментировал объявление его в розыск. Об этом сообщает RTVI.

Кинематографист решил не отказываться от своих слов о воровстве на Московском международном кинофестивале (ММКФ) и отметил, что у него странное отношение к тому, что он находится в розыске.

«Я понятным образом отношусь к происходящему в России и к действиям России в Украине — и то, и другое заставляет меня от нее дистанцироваться, стараться жить и работать вне задаваемого им контекста. А это, скажем так, действие как будто хочет меня втянуть обратно, — и от этого я испытываю если не дискомфорт, то диссонанс», — сказал Манский.

По его мнению, на фоне событий вокруг Украины «нет никакого практического смысла» разбираться в вопросах бюджета ММКФ. Президент «Артдокфеста» предложил вместо этого обсудить работу и взгляды режиссера Никиты Михалкова, а также его «пренебрежительное отношение к украинской культуре».

Ранее Манский дал интервью журналистке Ксении Собчак и заявил, что на ММКФ «воруется не менее 85 процентов бюджета». Режиссер подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту в суде. 6 сентября президент ММКФ Никита Михалков обвинил его в клевете и обратился в суд. В тот же день стало известно, что Манского объявили в розыск по уголовной статье.