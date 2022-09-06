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Режиссера Виталия Манского объявили в розыск

МВД объявило в розыск российского режиссера Виталия Манского по уголовной статье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ведомственной базы розыска.

Его разыскивают по уголовной статье. При этом что именно инкриминируют режиссеру — не уточняется.

6 сентября режиссер Никита Михалков обвинил Виталия Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ. Пресс-секретарь директора кинофестиваля Ирина Мячина подтвердила RTVI информацию о том, что он подал заявление в полицию.

Ранее Манский во время интервью с Ксенией Собчак рассказал, что «на Московском международном кинофестивале (ММКФ) воруется не менее 85 процентов бюджета». Он подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту в суде.

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Марина Совина
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