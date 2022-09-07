Выступающая для детей женщина-русалка рассказала об откровенных съемках

The Sun: женщина-русалка из США рассказала о том, что участвует в откровенных съемках

32-летняя Эмили Александра Гульельмо из штата Флорида, США, рассказала, что работает русалкой, выступает на детских мероприятиях, а также участвует в откровенных съемках. Своей историей она поделилась с The Sun.

Карьера женщины началась в 22 года, когда она решила сделать себе хвост русалки для фотосессии. Гульельмо начали звать на мероприятия и вечеринки, и с тех пор подобные выезды стали для нее главным источником заработка. «Быть русалкой — это нечто особенное, ведь я исполняю мечты маленьких детей. Они искренне верят, что я настоящая русалка, так же как верят в Санта-Клауса», — говорит женщина.

Гульельмо призналась, что нашла еще один способ заработка в качестве русалки. «Есть несколько мужчин, которые просят меня снимать для них персональные видео, на которых я топлес в одном лишь хвосте», — рассказывает женщина. Она создала аккаунт на платформе OnlyFans, куда также выкладывает откровенные фотографии. Гульельмо отметила, что у нее есть молодой человек, но ему нравится, когда на нее «глазеют» другие мужчины.

Сейчас женщина-русалка зарабатывает около восьми тысяч долларов в месяц (500 тысяч рублей). Она снималась в рекламе, участвовала в шоу телеканала Playboy TV, работала в нескольких голливудских фильмах, а недавно запустила собственную линию косметики. Через 10 лет Гульельмо хочет стать спонсором таких же крупных мероприятий, как Олимпийские игры. Она также планирует проводить шоу русалок за пределами США.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Аризона нашла способ заработать тысячи долларов на сайте OnlyFans, демонстрируя свои длинные волосы. Сейчас длина ее волос составляет 91 сантиметр.