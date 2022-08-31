Женщина нашла способ заработка благодаря своим волосам

New York Post: женщина заработала тысячи долларов онлайн благодаря своим длинным волосам

Жительница американского штата Аризона нашла способ заработать тысячи долларов на сайте OnlyFans на хвастовстве своими длинными волосами. Об этом сообщает New York Post.

29-летняя Ролианна Масапагал родилась на Филиппинах, где всегда носила волосы до талии. В 2011 году она иммигрировала в Аризону и решила продолжить отращивать волосы. Сейчас длина ее волос составляет 91 сантиметр.

Несколько месяцев назад Масапагал зарегистрировалась на сайте OnlyFans и начала зарабатывать крупные суммы онлайн, публикуя видео со своими волосами. Фанаты платят ей за то, что она снимает, как расчесывает волосы и моет их шампунем. «Мне поступают запросы на видео, как я играю с волосами, стригу их, завязываю в пучок или хвост. Некоторые просят сделать фото на ветру», — рассказала женщина. Она подчеркнула, что не публикует на портале фото, на которых она обнажена.

Благодаря своим волосам, брюнетка зарабатывает около 500 долларов (30,8 тысячи рублей) в месяц. Доход Масапагал меняется в зависимости от того, как много связанного с волосами контента она делает и публикует. Она использует эти деньги как прибавку к основной зарплате. «Я беру от 20 до 60 долларов (1235-3705 рублей) за видео длительностью от трех до 15 минут, и не занимаюсь этим постоянно», — сказала она.

Женщина рассказала, что люди часто делают комплименты ее волосам и в реальной жизни. «Я считаю, что длинные волосы делают меня красивее, потому что каждый раз, когда выхожу на улицу, мне делают комплименты. Думаю, большинство мужчин любят женщин с длинными волосами», — сказала она.

Масапагал подчеркнула, что из-за длинных волос она сталкивается и с некоторыми проблемами: волосы выпадают и валяются по всему дому. «Они везде: в спальне, ванной комнате, гостиной. У меня забит волосами пылесос», — пожаловалась она. Кроме того, ей непросто мыть волосы. Несмотря на это, женщина не планирует делать короткую стрижку.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Клермонт, штат Флорида, отрастила волосы длиной 33,5 метра. Она перестала стричься, когда переехала в США из Республики Тринидад и Тобаго более 40 лет назад.