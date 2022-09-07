Врач назвала первые признаки отравления грибами

Диетолог Гридина рассказала, что первым признаком отравления грибами является тошнота

Тошнота и непрекращающаяся диарея — первые признаки отравления грибами, рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. «Ленте.ру» она назвала и другие признаки, по которым можно понять, что срочно нужна медицинская помощь.

Врач отметила, что в зависимости от гриба признаки отравления проявляются с разной скоростью. Например, при отравлении волоконницей, говорушкой и мухомором человеку станет плохо в течение 10-15 минут. А при отравлении одним из видов паутинника, бледной поганкой, сморчком первые признаки дадут о себе знать через более длительное время.

Первыми и неизбежными симптомами отравления грибами является тошнота и рвота, диарея, требующая посещения туалета до 10 раз в день, повышение температуры, озноб, перечислила Гридина. Она добавила, что при отравлении некоторыми грибами могут страдать почки и легкие.

Как только человек или его близкие поняли, что произошло отравление грибами, нужно сразу вызвать скорую помощь. До ее приезда необходимо пить как можно больше воды. На помощь придут и энтеросорбенты: активированный уголь, «Полисорб», «Энтеросгель»

Наталья Гридина Врач-диетолог

Диетолог обратила особое внимание на то, что в восстановительный период после отравления организм ослаблен. Поэтому нужно следить за питанием, чтобы не было раздражения желудочно-кишечного тракта.

«В целом, чтобы предотвратить возможное отравление, не нужно собирать незнакомые грибы. Лучше купить в магазине всем известные грибы: вешенки, шампиньоны, выращенные промышленным путем», — посоветовала Гридина.

Ранее эксперт медицинской лаборатории Екатерина Кашух рассказала, как нельзя собирать грибы. Она отметила, что при сборе грибов в целлофановый пакет они могут стать ядовитыми.