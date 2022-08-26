Россиян предостерегли от опасного способа сбора грибов

Врач Кашух: сбор грибов в пакет может привести к отравлению

Сбор грибов и ягод в пакеты может привести к отравлению, предупредила врач-эксперт медицинской лаборатории Екатерина Кашух. Об этом она предостерегла россиян в беседе с изданием Ura.ru.

По словам Кашух, в пакете грибы и ягоды не получают достаточной вентиляции, поэтому это крайне опасный способ их собирать и хранить. «Ошибка по снаряжению — это взять вместо плетеной корзинки пакет. Без естественной вентиляции собранные ягоды и грибы нагреваются, портятся и могут стать причиной отравления», — объяснила врач.

Кроме того, из-за нагрузки на мышцы и суставы грибникам грозит перенапряжение, предостерегла Кашух. «Когда удается найти грибное или ягодное место, многие увлекаются процессом и чрезмерно перегружают организм. Как итог — больная спина и ноющие колени», — продолжила врач. Она порекомендовала делать перерывы в сборе, особенно если у человека в повседневной жизни нет постоянной физической активности. «Этот совет относится и к напряжению глаз, которое возникает при долгом высматривании ягод и грибов», — заключила Кашух.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о вреде грибов для некоторых категорий людей. Он отметил, что беременным и детям стоит меньше их есть.