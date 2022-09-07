Постпред России при ООН Небензя допустил прекращение действия «продуктовой сделки»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил прекращение действия «продуктовой сделки». Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он обратил внимание, что не стал бы исключать подобный сценарий, учитывая отсутствие результатов. Небензя пояснил, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не выполняется. «Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — отметил он.

Постпред России при ООН также напомнил, что сделка была заключена на четыре месяца.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что 12 новых сухогрузов с продовольствием покинули украинские порты.

Соглашение по экспорту зерна через Черное море было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно. Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления. Согласно документу об экспорте, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Киевом. В них будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».