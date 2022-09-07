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Путин назвал причины закрытия газопровода «Ямал — Европа» Польшей

Путин: Польша захотела покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Польша закрыла газопровод «Ямал — Европа» не только из-за политики, она захотела покупать у Германии российский газ по реверсу чуть дешевле. Такие причины назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Вот Польша взяла и закрыла "Ямал — Европу". Поставила под санкции. По политическим соображениям. Но не только. Оказывается, поляки покупали у нас газ дороже, чем немцы. Они закрыли газопровод "Ямал — Европа", но начали покупать по реверсу в Германии тут же наш газ. Чуть-чуть подешевле, чем от "Газпрома"», — пояснил он. Немцы же, получая дешевое топливо, стали продавать полякам его «чуть-чуть подороже», заявил Путин.

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В конце мая Польша разорвала газовые отношения с Россией за полгода до истечения «ямальского» контракта. В настоящее время по газопроводу «Ямал — Европа» не ведутся ни поставки, ни транзит газа.

Официальный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский уверен, что страна способна выжить без поставок российского газа.

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Платон Щукин
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