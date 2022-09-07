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Стало известно о возможном признании ДНР семью странами

В ДНР заявили о переговорах по признанию со странами Африки, Азии и Латинской Америки
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила, что с семью странами Африки, Азии и Латинской Америки ведутся переговоры об официальном признании. Ее слова передает «Донецкое агентство новостей».

Никонорова уточнила, что обсуждение признания с представителями стран вела посол ДНР в России Ольга Макеева.

МИД республики проводит работу по признанию почти со всеми государствами, занявшими нейтралитет по украинскому вопросу или поддержавшими российскую специальную военную операцию на Украине, пишет ТАСС.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак ранее заявил, что российская сторона не будет навязывать другим странам признание Донецкой и Луганской народных республик.

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Кристина Есикова
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