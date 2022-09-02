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В МИД оценили возможность признания ДНР и ЛНР странами Ближнего Востока

Глава департамента МИД Кинщак: РФ не будет навязывать признание ЛНР и ДНР странам Востока

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российская сторона не будет навязывать другим странам признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так оценил перспективу признания республик директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что 29 июня Сирия официально признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. По его словам, на данный момент стороны работают над установлением дипломатических отношений. При этом Кинщак подчеркнул, что подобный шаг — это суверенное решение любого независимого государства.

«Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать», — заключил глава департамента МИД.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада никогда не признают результаты референдумов о присоединении территорий Украины к России. Глава германского правительства подчеркнул, что западные страны осуждают попытки насильственной интеграции частей украинской территории в РФ.

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Виктория Кондратьева
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