Украинская армия признала ответственность за взрывы на военном аэродроме в Крыму

Главнокомандующий ВСУ Залужный признал ответственность украинской армии за взрывы в Крыму

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский признали ответственность украинской армии за взрывы на военном аэродроме в крымском городе Саки 9 августа. Об этом они написали в статье, опубликованной изданием «Укринформ».

Авторы отмечают, что удаленность конфликта не дает россиянам так явственно почувствовать потери и поражения, а поэтому Киев должен сделать их «острыми, естественными и вполне ощутимыми» для граждан России. «Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в статье.

Также Залужный и Забродский усомнились в том, что специальная военная операция (СВО) России завершится в 2022 году. По мнению главнокомандующего ВСУ, если боевые действия несомненно продолжатся в 2023 году, то Украине понадобится больше военных поставок от западных партнеров.

Ранее в Пентагоне заявляли, что взрывы на российской военной авиабазе Саки в Крыму 9 августа спровоцировал обстрел со стороны украинской армии. При этом в ведомстве опровергли информацию о том, что США передали Киеву оружие для атак на полуостров.