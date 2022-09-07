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Российские военные применили «огнеметную карусель»

Российские военные применили «огнеметную карусель» на учениях «Восток-2022»
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Кадр: Минобороны России / ТАСС

В ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский российские военные применили огнеметы способом «огнеметная карусель». Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе этапа розыгрыша практических действий войск на полигоне Сергеевский было осуществлено массированное применение огнеметов способом "огнеметная карусель", заключающимся в последовательном уничтожении целей с различных направлений в ходе ведения боя за удержание захваченного рубежа», — сообщили в военном ведомстве.

Реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А предназначен для выведения из строя живой силы противника на открытой местности и в сооружениях, а также для уничтожения укреплений и техники.

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«Могущество боевой части огнемета в сравнении с предшественником РПО-А увеличено в два раза», — отметили в сообщении.

В июле «Российская газета» сообщила, что в ходе специальной военной операции на Украине действия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поддерживают боевые машины огнеметчиков БМО-Т.

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Даниил Иринин
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