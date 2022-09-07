Скопинский маньяк завел отношения с ранее встречавшейся с его другом женщиной

Скопинский маньяк увел женщину у друга, который совершил убийство в его доме

Скопинский маньяк Виктор Мохов завел отношения с женщиной, с которой ранее встречался его друг и совершил убийство в доме Мохова в начале августа. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает KP.RU со ссылкой на корреспондентку, которая побывала в гостях у находящегося под домашним арестом Мохова.

По данным издания, после освобождения в марте 2021 года к Мохову пришли в гости старые знакомые, среди которых был и некий Евгений Полищук по прозвищу Джексон. Именно он убил человека в доме Мохова в начале августа, а сам Мохов помог скрыть труп, в результате чего может понести уголовную ответственность по соответствующей статье УК РФ.

Издание сообщает, что Мохов выстроил отношения с 37-летней женщиной, которая ранее состояла в отношениях с Джексоном. Об этом заявил сам Мохов, однако женщина на вопрос корреспондентки сказала, что лишь помогает ему содержать дом в чистоте.

О том, что скопинский маньяк может стать фигурантом нового уголовного дела о сокрытии убийства, сообщалось 10 августа. За день до этого Виктор Мохов получил десять суток ареста за нарушение дисциплины: поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.

Позже были установлены предварительные данные о преступлении: 2 августа к Мохову пришли пятеро товарищей. Мохов обвинил одного из них, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. Приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. В беседе с изданием Мохов отметил, что про кражу гуся пошутил, но Джексон ему поверил.