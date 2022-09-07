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Путин анонсировал трехстороннюю встречу на саммите ШОС

Путин заявил, что встретится с лидерами Китая и Монголии на саммите ШОС в Самарканде

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин анонсировал трехстороннюю встречу на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция выступления доступна на YouTube.

«Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии [Ухнаагийн Хурэлсухом], где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя КНР [Си Цзиньпина]», — сказал лидер страны.

Ранее на форуме политик выступил за необходимость многополярного устройства мира. По его словам, мир не должен управляться диктатом одной страны, которая основывает политику на своей якобы исключительности.

Пленарное заседание ВЭФ началось 7 сентября, сам форум проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

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Виктория Кондратьева
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