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Постыдный способ пассажирки избежать очереди в аэропорту осудили в сети

Британская туристка симулировала перелом ноги и прошла регистрацию на рейс вне очереди

Кадр: @charlotterees90 / Tiktok

Путешественница симулировала перелом ноги во избежание длинных очередей в аэропорту и сняла лайфхак для ролика в TikTok. Пользователи сети назвали поступок девушки постыдным и осудили ее. О подробностях случившегося сообщает британский таблоид The Sun.

32-летняя Шарлотта Рис вылетала на Майорку с женихом Полом Брауном из аэропорта Манчестера. Чтобы пройти регистрацию на рейс без очереди, пассажирка заранее надела на ногу специальный тутор и симулировала перелом ноги. После этого она сняла защитный ботинок и оставила его у мусорного ведра в туалете.

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Британка сообщила, что просто не могла вынести мысли о том, что ей придется стоять в длинной очереди, поэтому и воспользовалась этим нечестным способом. При этом туристка была удивлена, что ее идея с ногой сработала.

Пассажирка добавила, что ей было жаль стоящих в очереди людей. Но, по словам Рис, будь их действия более продуманными, они бы также смогли ее избежать.

Пользователи соцсети осудили поступок туристки. «Это чертовски отвратительно», — заявил один из них. Другой комментатор написал: «В аду должно быть отведено особое место для людей, которые притворяются инвалидами».

Ранее в июле сообщалось, что британский турист симулировал вывих лодыжки и прошел регистрацию на рейс вне очереди. Своим лайфхаком мужчина также поделился в TikTok.

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Фариза Бацазова
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