Снятый носок позволил туристу избежать очередей в аэропорту и успеть на рейс

Британский турист симулировал вывих лодыжки и прошел регистрацию на рейс вне очереди

Британский турист придумал хитрый способ, который позволил ему избежать гигантских очередей в аэропорту и успеть на рейс — лайфхаком мужчина поделился в TikTok. На ролик, быстро ставший вирусным, обратили внимание в Daily Mail.

28-летний Вольф Дженкинс (Wolf Jenkins) рассказал о своем последнем путешествии из Бодрума (Турция) в Бристоль (Великобритания). Приехав в аэропорт, молодой человек увидел гигантскую очередь из пассажиров, которая растянулась далеко за вход в авиагавань. По словам британца, он понял, что из-за большого количества людей может пропустить обратный рейс домой. Случайно увидев людей на инвалидных колясках, он решил симулировать травму и попробовать побыстрее попасть на регистрацию.

«Я отошел в сторону и снял носок и кроссовок, а затем поковылял обратно к входу в аэропорт. Один из сотрудников спросил у меня, не нужна ли мне помощь, на что я ответил, что вывихнул лодыжку в отеле прямо перед тем, как сесть в такси», — раскрыл хитрость путешественник.

Туристу предоставили инвалидное кресло и вне очереди пропустили на регистрацию. Кроме того, Дженкинсу выделили целый свободный ряд в самолете, чтобы он мог вытянуть «травмированную» ногу. Тем не менее мнения пользователей сети разделились: некоторые похвалили британца за находчивость, другие назвали его «подлым обманщиком».

Ранее в мае бывшая стюардесса раскрыла способ посещения туалета на борту самолета без очереди. По ее словам, есть два идеальных момента, чтобы воспользоваться уборной. Первый — сразу после отключения табло «пристегните ремни», второй — в начале раздачи напитков.

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