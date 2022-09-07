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США выразили обеспокоенность из-за углубления связей России и Китая

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США обеспокоены углублением связей между РФ и Китаем
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Власти США обеспокоены углублением связей между Россией и Китаем, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает ТАСС.

Так она прокомментировала информацию о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться на следующей неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Я не собираюсь говорить <...> о встречах между другими странами. <...> Однако мы ясно дали понять, что мы обеспокоены глубиной <...> связей Китая с Россией», — заявила Жан-Пьер.

Ранее Путин анонсировал трехстороннюю встречу на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества. «Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии [Ухнаагийн Хурэлсухом], где у нас намечен и трехсторонний саммит с участием председателя КНР [Си Цзиньпина]», — сказал он.

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Марина Совина
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