Названы возможные противоречия между Байденом и Трасс

Reuters: между Трасс и Байденом могут начаться трения из-за Северной Ирландии

Между президентом США Джо Байденом и новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс могут возникнуть трения из-за статуса Северной Ирландии, в контексте выхода британских территорий из состава Европейского союза. Об этом пишет Reuters.

Reuters отмечает, что еще будучи членом парламента, Трасс представила законопроект по отмене Североирландского протокола. В настоящий момент, протокол устанавливает таможенный досмотр судов из Соединенного королевства в порту Белфаста. Это необходимо для того, чтобы британская контрабанда не попадал на рынок Республики Ирландия, которая все еще остается членом ЕС.

Также в агентстве напомнили, что Байден не раз настаивал на том, чтобы Великобритания не делала ничего, что могло бы поставить под угрозу четверть века мира в Северной Ирландии. В Reuters полагают, что отмена Североирландского протокола может спровоцировать территориальные претензии Республики Ирландия к Северной Ирландии из-за невозможности доступа к порту Белфаста.

13 июня Лиз Трасс представила проект закона, который в одностороннем порядке изменит протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Она указала, что акт позволит внести изменения в Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) и поддержать политическую стабильность в Северной Ирландии, положив конец ситуации, при которой к жителям Северной Ирландии относятся иначе, чем к другим жителям страны.