Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Подсчитана сумма сделок на Восточном экономическом форуме

На ВЭФ-2022 подписали более 150 соглашений на общую сумму в полтора триллиона рублей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Более 150 соглашений на общую сумму 1 триллион 529,8 миллиарда рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделки были заключены в ходе двухдневной деловой программы форума. Договоры на 256,7 миллиарда рублей являются коммерческой тайной.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал, что на ВЭФ-2022 прибудут делегации из недружественных стран, в том числе, Японии и Южной Кореи. Он отметил, что на рабочем уровне представители многих стран высказывают поддержку Москве.

Восточный экономический форум проходит в 2022 году с 5 по 8 сентября. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Параллельный импорт в России решили продлить
Путин заявил о развитии отношений с Мьянмой
Врач предупредила об опасности посещения салонов красоты
Священник назвал правильный ответ ребенку на вопрос о появлении детей
Антивирус Windows атаковал безопасные приложения
ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение на поставку 339 самолетов
Трасс и Байден договорились об укреплении оборонного сотрудничества
Подсчитана сумма сделок на Восточном экономическом форуме
В России предложили заменить упаковку для вейпов на более устрашающую
В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.