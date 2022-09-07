Подсчитана сумма сделок на Восточном экономическом форуме

На ВЭФ-2022 подписали более 150 соглашений на общую сумму в полтора триллиона рублей

Более 150 соглашений на общую сумму 1 триллион 529,8 миллиарда рублей подписано на Восточном экономическом форуме-2022. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделки были заключены в ходе двухдневной деловой программы форума. Договоры на 256,7 миллиарда рублей являются коммерческой тайной.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков анонсировал, что на ВЭФ-2022 прибудут делегации из недружественных стран, в том числе, Японии и Южной Кореи. Он отметил, что на рабочем уровне представители многих стран высказывают поддержку Москве.

Восточный экономический форум проходит в 2022 году с 5 по 8 сентября. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру».