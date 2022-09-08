МИД Швейцарии вызвал посла КНР из-за доклада о преступлениях против уйгуров

МИД Швейцарии вызвал посла КНР Ван Шихтинга из-за доклада о преступлениях против уйгуров

Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало посла Китая Ван Шихтинга, чтобы выразить ему обеспокоенность по поводу содержания доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преступлениях против уйгуров в Синьцзяне. Об этом заявил пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльтшингер, пишет РИА Новости.

«Швейцария регулярно выражала свою серьезную обеспокоенность по поводу прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и поэтому приветствовала публикацию этого отчета 1 сентября 2022 года», — заявил представитель ведомства.

1 сентября Управление по правам человека обвинило власти Китая в серьезных нарушениях прав уйгуров и членов других, преимущественно мусульманских общин. В соответствующем докладе утверждается, что «утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве».

В 2021 году аналитический центр Newlines Institute сообщил о нарушении властями Китая каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. В организации подчеркнули, что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.