Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Швейцарии вызвал посла КНР из-за доклада о преступлениях против уйгуров

МИД Швейцарии вызвал посла КНР Ван Шихтинга из-за доклада о преступлениях против уйгуров

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало посла Китая Ван Шихтинга, чтобы выразить ему обеспокоенность по поводу содержания доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преступлениях против уйгуров в Синьцзяне. Об этом заявил пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльтшингер, пишет РИА Новости.

«Швейцария регулярно выражала свою серьезную обеспокоенность по поводу прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и поэтому приветствовала публикацию этого отчета 1 сентября 2022 года», — заявил представитель ведомства.

1 сентября Управление по правам человека обвинило власти Китая в серьезных нарушениях прав уйгуров и членов других, преимущественно мусульманских общин. В соответствующем докладе утверждается, что «утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве».

В 2021 году аналитический центр Newlines Institute сообщил о нарушении властями Китая каждого из запретов Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. В организации подчеркнули, что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением, говорилось в заявлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Эстония объявила о закрытии страны для россиян с шенгенскими визами
Спад российской экономики оценили
США тайно отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
В УЕФА ответили на вопрос о допуске сборной России к отбору на Евро-2024
Сестра Бузовой рассказала об окончании ремонта в новой квартире
В России рассказали о применении «Осы-АКМ» против украинских БПЛА
Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве мужчины в Ялте
Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст
Европе пообещали одну из худших зим в истории
Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.