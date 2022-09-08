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В Энергодаре сообщили об атаке дрона-камикадзе на здание администрации города

Власти Энергодара заявили о попытках ВСУ атаковать здание администрации дроном-камикадзе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Администрация Энергодара сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на крышу здания администрации города с помощью дрона-камикадзе, передает РИА Новости.

«В 13:00 мск в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе попытки атаковать учреждение никто не пострадал. Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что после признания Генерального штаба ВСУ в нанесении ударов не может быть сомнений в том, кто атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

2 сентября украинское ведомство признало, что ВСУ вели обстрел в районе Энергодара, где расположена ЗАЭС. «Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника», — утверждается в сообщении Генштаба.

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Кристина Есикова
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