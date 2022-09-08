Команда Черчесова в меньшинстве победила чемпиона Турции в матче Лиге Европы

«Ференцварош» Черчесова в меньшинстве обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Венгерский «Ференцварош» на своем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 8 сентября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Токмак Нгуен, еще один мяч забил Адама Траоре. У гостей отличились Макси Гомес и Умут Бозок. С 16-й минуты венгры играли в меньшинстве: красную карточку получил Эльдар Чивич.

«Ференцварош» возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Команда является действующим чемпионом Венгрии, а «Трабзонспор» в прошлом сезоне победил в первенстве Турции.

«Ференцварош» в следующем туре 15 сентября на выезде сыграет с «Монако». «Трабзонспор» в тот же день дома встретится с «Црвеной Звездой».