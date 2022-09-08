Курс фунта упал из-за новостей об ухудшении здоровья Елизаветы II

Курс фунта стерлингов к доллару снизился до 0,8% на фоне новостей о королеве Елизавете II

Национальная валюта Великобритании резко ослабла из-за новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II — 8 сентября курс фунта стерлингов к доллару в верхней точке вырос до отметки в 1,156 доллара, после чего резко упал до 1,1466 доллара, свидетельствуют данные торгов.

После первых публикаций о состоянии королевы курс снизился на 0,8 процента. Впоследствии фунт немного укрепился и снова упал после фейковых сообщений о смерти Елизаветы II. Снижение было также зафиксировано отношению к евро — фунт упал на 0,3 процента до 1,1503 евро.

С 5 сентября до середины 8 сентября курс фунта к доллару в верхней точке достигал 1,1602 доллара, а в нижней — 1,141 доллара. За один год фунт потерял в стоимости 16,45 процента.

Об ухудшении здоровья королевы стало известно 8 сентября. СМИ сообщили, что королева находится под наблюдением врачей в замке Балморал в Шотландии, а врачи озабочены ее состоянием. К Елизавете II должны вскоре приехать ее дети и внуки. Через некоторое время фейковый канал The Guardian опубликовал новость о смерти королевы, которую успели подхватить некоторые СМИ. Официальной информации еще не поступало.