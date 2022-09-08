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Информацию о смерти Елизаветы II опубликовал фейковый аккаунт The Guardian

Сообщения о смерти британской королевы Елизаветы II не подтвердились
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Chris Jackson / Reuters

Фейковый аккаунт The Guardian в социальной сети Twitter распространил недостоверную информацию о смерти британской королевы Елизаветы II. Сославшись на эту публикацию, ложные сообщения опубликовали некоторые российские и зарубежные СМИ, а также ряд Telegram-каналов.

Сообщение о том, что Елизавета II якобы умерла, появилось в Twitter-аккаунте, который копировал оформление официального аккаунта The Guardian. Однако на самом деле сообщение было опубликовано в профиле пользователя с ником @twicesupremacy, тогда как адрес настоящего аккаунта издания — @guardian.

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Некоторые СМИ, распространившие фейковую информацию, объяснили ошибку тем, что The Guardian удалил фейковое сообщение о смерти. Однако на самом деле ни на сайте The Guardian, ни в соцсетях издания такой информации не публиковалось. Подобных сообщений также не было на сайте «Би-би-си».

Twitter-аккаунт, который опубликовал недостоверное сообщение от лица The Guardian, позднее изменил название и оформление. Кроме того, владелец страницы закрыл профиль.

Ранее сообщалось, что британский телеканал «Би-би-си» поменял эфирную сетку на фоне сообщений о состоянии королевы Елизаветы II. Позже медиакорпорация поменяла цвет оформления сайта на черный.

О проблемах со здоровьем Елизаветы II стало известно ранее 8 сентября. Сообщалось, что королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Туда выехали принц Чарльз и принц Уильям.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы. Она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу.

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Асель Минбаева
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