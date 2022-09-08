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«Би-би-си» поменял эфирную сетку на фоне сообщений о состоянии Елизаветы II

«Би-би-си» поменял эфирную сетку на фоне сообщений о состоянии королевы Елизаветы II
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Joe Giddens / Reuters

Британский телеканал «Би-би-си» поменял эфирную сетку на фоне сообщений о состоянии королевы Елизаветы II. Об этом сообщает портал Deadline.

Отмечается, что телеканал прервал вещание с целью сообщить об ухудшении состояния здоровья британской королевы.

О проблемах со здоровьем Елизаветы II стало известно ранее 8 сентября. Сообщалось, что королева находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии. Туда выехали принц Чарльз и принц Уильям.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны. В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы. Она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. Ожидается, что после смерти королевы корона перейдет ее старшему сыну — принцу Чарльзу.

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Асель Минбаева
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