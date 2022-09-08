В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме пострадал человек

В подмосковных Луховицах при взрыве газа в десятиэтажном доме пострадал мужчина

В Подмосковье в городе Луховицы в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, в результате пострадал один человек — его доставили в больницу в тяжелом состоянии. После взрыва газа возгорания не последовало.

Из-за ЧП из жилого дома эвакуировали 15 взрослых и пять детей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска произошел взрыв газа в жилом доме. Из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека, среди них семь детей.

Газ также взорвался в жилом доме в поселке Юрья в Кировской области — тогда пострадали два человека. Газовоздушная смесь взорвалась при проведении ремонтных работ.