Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что западное оружие на Украине не играет решающей роли

Постпред России при ООН Василий Небензя оценил роль западного оружия на Украине, заявив, что оно не играет решающей роли на поле боя. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, есть все шансы, что Киеву будут поставлять новые партии оружия. «Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом — нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил», — сказал Небензя.

«Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное», — отметил постпред РФ.

Он добавил, что армия России методично перемалывает не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные образцы натовского оружия.

По словам Небензи, Украина стала не только площадкой для утилизации НАТО устаревшего вооружения, но и полигоном для испытания нового, а также рекламирования оружия, идущего на экспорт.

Ранее заместитель директора информации и печати МИД России Иван Нечаев рассказал, что оружие, поставленное Украине странами Запада, уже появилось на черном рынке.