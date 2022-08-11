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МИД заявил о появлении поставленного Киеву западного оружия на черном рынке

Представитель МИД Нечаев: поставленное Украине западное оружие появилось на черном рынке

Фото: Hedil Hernandez / globallookpress.com

Оружие, поставленное Украине странами Запада, уже появилось на черном рынке. Об этом заявил заместитель директора информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает РИА Новости.

«Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, включая теневой сегмент интернета», — рассказал дипломат. По его словам, европейские правоохранители каждый месяц изымают сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих с Украины, и возвращают их Киеву.

Нечаев подчеркнул, что речь идет не только о стрелковом оружии. «К примеру, в даркнете предлагают за 30 тысяч долларов купить ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin», — уточнил он.

13 июля сообщалось, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) планируют ужесточить контроль за поставленным в Киев вооружением из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе. Отмечается, что местоположение оружия после пересечения украинской границы западным странам неизвестно.

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Виктория Кондратьева
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