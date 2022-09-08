Украина запретила экспорт угля

Украина запретила экспорт коксующегося угля из-за подготовки к отопительному сезону

Кабмин Украины запретил экспорт коксующегося угля, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону, говорится в сообщении министерства энергетики.

«Это решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации. А также для предотвращения злоупотребления и манипуляций», — отметили в ведомстве.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Он назвал ситуацию, когда стоимость тысячи кубометров газа превысила 3300 долларов, очень опасной и острой.

Что касается угля, то на на складах его — 1,9 миллиона тонн, планируется к зиме 2,6 миллиона, сказал в сентябре депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко. Он добавил, что страна не сможет накопить достаточно запасов газа на зиму.