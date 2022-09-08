Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Корабли ВМФ России защитят контейнерными системами РЭБ

«Известия»: корабли проекта 22160 типа «Василий Быков» получат контейнерные системы РЭБ

Фото: Минобороны России

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России защитят системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут размещаться в морских 40-футовых контейнерах. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщают «Известия».

Издание пишет, что в настоящее время идет разработка соответствующего проекта. Ожидается, что контейнеры с системами РЭБ можно будет устанавливать на открытые площадки судов и кораблей. Первыми новую систему должны получить патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков».

«В первую очередь, они будут подавлять каналы управления беспилотниками, системы связи. Можно будет не загонять машину РЭБ на десантный корабль, а просто поставить контейнер», — считает военный историк Дмитрий Болтенков.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, контейнерные системы РЭБ позволят избежать удара с воздуха.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

«Ударам с моря можно противостоять — корабли отслеживаются. А вот удары с воздуха могут быть внезапными. Но если там будут мощные средства радиоэлектронной борьбы, то смогут воевать и с беспилотниками, и с самолетами, и с ракетами. Это очень ценно. Надо испытать такие системы против атак большого количества воздушных целей», — сказал специалист.

В августе временно исполняющий обязанности (врио) командующего Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов в ходе сбора с молодыми офицерами заявил, что ЧФ РФ получит 12 кораблей и судов в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.