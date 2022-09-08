Корабли ВМФ России защитят контейнерными системами РЭБ

«Известия»: корабли проекта 22160 типа «Василий Быков» получат контейнерные системы РЭБ

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России защитят системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые будут размещаться в морских 40-футовых контейнерах. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщают «Известия».

Издание пишет, что в настоящее время идет разработка соответствующего проекта. Ожидается, что контейнеры с системами РЭБ можно будет устанавливать на открытые площадки судов и кораблей. Первыми новую систему должны получить патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков».

«В первую очередь, они будут подавлять каналы управления беспилотниками, системы связи. Можно будет не загонять машину РЭБ на десантный корабль, а просто поставить контейнер», — считает военный историк Дмитрий Болтенков.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Валентина Селиванова, контейнерные системы РЭБ позволят избежать удара с воздуха.

«Ударам с моря можно противостоять — корабли отслеживаются. А вот удары с воздуха могут быть внезапными. Но если там будут мощные средства радиоэлектронной борьбы, то смогут воевать и с беспилотниками, и с самолетами, и с ракетами. Это очень ценно. Надо испытать такие системы против атак большого количества воздушных целей», — сказал специалист.

В августе временно исполняющий обязанности (врио) командующего Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов в ходе сбора с молодыми офицерами заявил, что ЧФ РФ получит 12 кораблей и судов в 2022 году.