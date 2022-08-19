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Черноморский флот России получит 12 кораблей и судов в 2022 году

Врио командующего ЧФ Соколов: флот получит 12 кораблей и судов в 2022 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Черноморский флот (ЧФ) России получит 12 кораблей и судов в 2022 году, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) командующего флотом вице-адмирал Виктор Соколов в ходе сбора с молодыми офицерами, передает ТАСС.

«Идет планомерное наращивание качественного и количественного состава. (…) Одной из главных задач стало наращивание боевого потенциала флота. В соответствии с планом деятельности в этом году запланирована поставка (…) 12 кораблей и судов, 21 единица специальной техники — это и авиационная, и сухопутная техника», — сказал вице-адмирал.

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Соколов отметил, что ЧФ успешно выполняет все задачи, поставленные ему в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев сообщил, что подлодку «Алроса», которая является старейшей субмариной флота, готовят к выходу в море в рамках испытаний.

В июле стало известно, что патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота.

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Даниил Иринин
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