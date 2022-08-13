Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Старейшую подлодку ЧФ России начали готовить к выходу в море

ЧФ России: модернизированную подлодку «Алроса» готовят к выходу в море

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Старейшую подводную лодку Черноморского флота (ЧФ) России — субмарину «Алроса» проекта 877В «Палтус» — готовят к выходу в море для заводских ходовых испытаний и последующей передаче флоту. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.

«На завершающей ремонт на заводе подводной лодке "Алроса" идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствии с планом», — сказали в пресс-службе.

Также на 13-м судоремонтном заводе заканчивается доковый ремонт морского тральщика «Железняков» проекта 12660 «Рубин».

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В июле дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» вышла в море для прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний. В том же месяце субмарина прошла первый этап ходовых испытаний после ремонта и модернизации.

В июне американское издание The Drive отмечало, что уникальной особенностью «Алросы» является наличие водометного движителя вместо гребного винта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Старейшую подлодку ЧФ России начали готовить к выходу в море
Звезду «Тихого Дона» госпитализировали в Москве
Стивен Сигал назвал Россию своим домом
Мужчина на самокате пронесся по Севастополю с ребенком на шее и попал на видео
На Каховской ГЭС предупредили о возможной катастрофе на ЗАЭС из-за ВСУ
Отсутствие Месси в числе номинантов на «Золотой мяч» объяснили
Конгрессмен США назвал вопросом времени столкновение самолета с НЛО
Биолог прокомментировала смерть российских детей после введения препарата от СМА
Дацик проиграл нокаутом в поединке по правилам бокса
Тренер «Реала» анонсировал завершение карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.