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Старейшая подлодка ЧФ России вышла на второй этап испытаний

Подводная лодка «Алроса» ЧФ России вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павлишак Алексей / ИТАР-ТАСС

Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-871 «Алроса», которая является старейшей подлодкой Черноморского флота (ЧФ), вышла в море для прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев, передает РИА Новости.

«Подлодка "Алроса" вышла в море на второй этап заводских испытаний после ремонта и модернизации на 13-м судоремонтном заводе. На этот раз выход продлится более недели, будет продолжена проверка механизмов и технических средств. На борту субмарины находятся флотские судоремонтники, которые оказывают помощь морякам-подводникам в эксплуатации задействованных механизмов», — сказал Горбачев.

Отмечается, что модернизация ставит «Алросу» в один ряд с подлодками, которые вошли в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ в период с 2014 по 2016 годы.

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Ранее стало известно, что «Алроса» прошла первый этап ходовых испытаний после ремонта и модернизации.

В июне в публикации The Drive отметили, что подводная лодка Б-871 проекта 877В «Палтус» получила водометный движитель вместо гребного винта. Это позволяет «Алросе» развивать более высокие скорости, сохраняя малошумность.

В мае источник ТАСС сообщил, что модернизированная подводная лодка стала носителем комплекса «Калибр-ПЛ».

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