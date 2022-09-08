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Минобороны заявило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны России сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Николаево-Криворожском направлении в связи с большими потерями в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в настоящее время Воздушно-космические силы (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на этом направлении.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли свыше 150 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. Там уточнили, что украинская сторона также потеряла четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных автомобилей.

6 сентября Министерство обороны России доложило о попытках атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

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Сергей Истомин
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