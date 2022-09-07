Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны заявило о потере ВСУ более 150 бойцов на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 150 военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что украинская сторона за сутки также потеряла четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин.

По данным Минобороны, ВСУ не проводили наступления на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и техники. На этом направлении Воздушно-космические силы (ВКС) России наносили высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ, подчеркнули в ведомстве.

6 сентября российское министерство обороны доложило о попытках атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

В конце августа Украина попыталась организовать контрнаступление на этом направлении. В Минобороны России констатировали его разгром и отчитались о масштабных потерях ВСУ. В частности, были уничтожены свыше 1200 военных, Украина также потеряла 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных автомобилей, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. О потерях российской стороны не сообщалось.