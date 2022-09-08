В Генпрокуратуре России сообщили о причинах запрета трех украинских организаций

Генпрокуратура: три украинские организации запретили из-за возбуждения ненависти к России

Стали известны причины запрета трех украинских организаций и признания их деятельности экстремистской. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Речь идет о «Добровольческом движении Организации украинских националистов», нацгруппировке «СИЧ-С14» и «Черном комитете». По данным надзорного ведомства, их представители занимаются возбуждением ненависти к России, россиянам и пророссийски настроенным украинцам.

«Лидеры указанных украинских организаций публично призывают к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в отношении российских учреждений и россиян и оправдывают такую деятельность», — добавили в Генпрокуратуре.

С 2016 года их сторонники нападали на российские учреждения, находящиеся на Украине, в том числе на посольство России в Киеве. Сейчас по фактам нападений и призывов к экстремизму расследуется ряд уголовных дел.

23 августа стало известно об обращении главы надзорного ведомства в высшую судебную инстанцию. Слушания проходили в закрытом режиме.