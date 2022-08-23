Генпрокуратура потребовала запретить в России три украинских нацобъединения

Генпрокуратура требует запретить в России три украинских националистических объединения

В Верховный суд России поступил иск генпрокурора Игоря Краснова, который потребовал запретить в стране деятельность трех украинских националистических объединения как экстремистских. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

В обращении главы надзорного ведомства указываются общественная организация «СИЧ-С14», «Добровольческое движение "Организации украинских националистов")» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) и националистическая группировка «Черный комитет».

Генпрокурор просит признать их деятельность экстремистской и запретить на территории России. Рассмотрение иска назначено на 8 сентября. Слушания пройдут в закрытом режиме.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.