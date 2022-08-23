Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала запретить в России три украинских нацобъединения

Генпрокуратура требует запретить в России три украинских националистических объединения
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Верховный суд России поступил иск генпрокурора Игоря Краснова, который потребовал запретить в стране деятельность трех украинских националистических объединения как экстремистских. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

В обращении главы надзорного ведомства указываются общественная организация «СИЧ-С14», «Добровольческое движение "Организации украинских националистов")» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) и националистическая группировка «Черный комитет».

Генпрокурор просит признать их деятельность экстремистской и запретить на территории России. Рассмотрение иска назначено на 8 сентября. Слушания пройдут в закрытом режиме.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США оценили очередной пакет военной помощи Украине
10-летнего мальчика насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в Харьковской области
Названы сроки выхода шлема PlayStation VR 2
Эндрю Гарфилд отказался от секса на полгода ради роли священника
Джошуа озвучили условие для проведения боя с Тайсоном Фьюри
Мясников заявил об опасности бутилированной воды
Президент Сирии пожелал Путину победы на Украине «во благо всего человечества»
Ведущая химическая компания в Европе остановила производство
В Донецке обстреляли здание администрации главы ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.