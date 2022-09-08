В ДНР сообщили о расширении плацдарма союзных сил в районе Песков

Замглавы НМ ДНР Басурин сообщил о расширении плацдарма союзных сил в районе Песков

Замглавы Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы расширяют плацдарм в районе поселка Пески для окружения Авдеевки. Его цитирует ТАСС.

«Мы расширяем плацдарм в районе Песков с выходом на Первомайское, на Опытное, дальше на Тоненькое, чтобы полностью окружить Авдеевку», — рассказал представитель НМ ДНР.

В начале августа стало известно об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска), так как российские военные активизировали наступление на этом направлении.

7 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Кодема, расположенное в ДНР.