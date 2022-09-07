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Минобороны заявило о взятии под контроль села Кодема в ДНР

Минобороны заявило о взятии под контроль ВС России села Кодема в ДНР
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Кодема. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, населенный пункт был взят под контроль в результате успешного наступления.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что село Кодема находится в Донецкой народной республике.

29 августа также сообщалось, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) взяли под свой контроль населенный пункт Кодема в районе Горловки.

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6 сентября Вооруженные силы Украины пытались вернуть контроль над селом, однако, по сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, потерпели неудачу.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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